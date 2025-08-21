Tenta di imbarcarsi con 40 grammi di marijuana in tasca all'aeroporto di Catania, denunciato 33enne messinese

Ha tentato di prendere un volo per la Grecia, portando con sé della marijuana, ma è stato scoperto dalla Polizia di Stato nel corso dei controlli di sicurezza. L’uomo, un 33enne messinese, è stato denunciato per detenzione di sostanze stupefacenti.

Il 33enne si è recato presso l’aeroporto "Vincenzo Bellini" di Catania con un biglietto per un volo diretto verso un’isola dell’arcipelago greco. Durante i controlli di sicurezza per accedere alla sala degli imbarchi, è stato trovato in possesso di una busta in plastica trasparente contenente sostanza stupefacente, celata in una tasca dei pantaloni.

A quel punto, i poliziotti dell’Ufficio di Polizia di Frontiera di Catania, in servizio presso l’aerostazione, hanno eseguito immediatamente gli accertamenti per verificare la tipologia della droga rinvenuta. La sostanza è risultata essere del tipo "cannabis sativa", ossia marjuana, del peso complessivo di 40 grammi. Così l’uomo è stato denunciato e la droga è stata sequestrata per la successiva distruzione.