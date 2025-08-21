Travolto da un muletto, operaio 28enne muore durante un turno notturno in provincia di Bologna

Un operaio di 28 anni è morto in un incidente sul lavoro avvenuto verso l’una e trenta della scorsa notte a Marmorta di Molinella, nel Bolognese. Impegnato in un turno notturno, stava manovrando un muletto per spostare sacchi di pellet all’interno della azienda Green Energy quando, da una prima ricostruzione, il mezzo lo ha travolto e schiacciato, forse a causa di un freno non inserito. Cause e dinamica precisa sono ancora all’esame dei carabinieri e dei funzionari della medicina del lavoro. Il giovane operaio era di origine pakistana, regolarmente residente in Italia.