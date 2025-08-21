Troppo gravi le ferite inflitte da un bracconiere, muore cervo a Cagliari

Un cervo sardo, un maschio di 4-5 anni, è morto a causa delle gravi ferite inflitte da un bracconiere nei boschi di Uta, nella città metropolitana di Cagliari. L’esemplare è stato soccorso dagli uomini stazione forestale locale in località Sa Spindula, ma l’animale era stato colpito da un’arma da fuoco con munizione spezzata e, quando è stato trovato, versava già in condizioni critiche.

Sul posto è arrivato anche il veterinario che ha sedato il cervo per consentire il trasporto in sicurezza. Il cervo è stato quindi trasferito dalla pattuglia del Corpo Forestale al centro per l’allevamento e il recupero della fauna selvatica (Carfs) di Monastir dell’Agenzia Forestas.

Nonostante l'immediato ricovero e le cure, le condizioni dell’animale sono apparse da subito gravissime: le ferite da arma da fuoco, unite alla perdita di controllo degli arti posteriori, non gli hanno lasciato scampo e, nel pomeriggio di ieri, il cervo è morto. Nel frattempo il Corpo Forestale ha avviato le indagini per individuare i responsabili della morte del cervo.