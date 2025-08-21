Video intimo rubato a De Martino, lo showman venne allertato da un follower

Il follower ha riconosciuto De Martino da alcuni tatuaggi e lo ha avvisato di quanto stava circolando nella rete. Sulla vicenda sono attualmente al lavoro due procure: quella di Roma, per il reato di accesso abusivo al sistema informatico e di Tempio Pausania in cui si procede per diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti. Si tratta della fattispecie individuata dal legale della ragazza, l’avvocato Lorenzo Contrada, nell’atto depositato in commissariato. In base a quanto si apprende i pm sardi hanno disposto il sequestro del sistema di videosorveglianza presente nell’abitazione romana della giovane.

Lo showman Stefano De Martino venne allertato da un follower della presenza online di un video carpito dal sistema di video sorveglianza in cui compariva in atteggiamenti intimi assieme alla fidanzata Caroline Tronelli . Il messaggio è arrivato al conduttore tv il 9 agosto scorso e il giorno successivo fu presentata la prima denuncia al commissariato di Polizia di Porto Cervo (Sassari).

Scorza: il video di De Martino difficile fermarlo, troppo tardi

«La prima fase è legata all’urgenza di fermare la diffusione del materiale. Abbiamo adottato un provvedimento, rivolgendoci a tutte le piattaforme su cui il video è approdato. Abbiamo comunicato a chi non ha ancora condiviso quel contenuto, ma avesse pensato di farlo, che l'azione potrebbe rappresentare un illecito. Poi, siccome De Martino e la compagna hanno chiesto di accertare l’illecito, abbiamo aperto un’istruttoria per identificare tutti i responsabili».

Lo ha detto Guido Scorza, membro del Garante della privacy, intervistato da La Repubblica in merito alla vicenda dei video rubati a Stefano De Martino. Sarà possibile rintracciare i responsabili? Per Scorza "tecnicamente sì, ma sarà difficile identificare chi per primo si è appropriato di quel contenuto. Alcune piattaforme sulle quali il video è stato trovato sono facili da rintracciare. Quello che bisognerà capire è se le aziende proprietarie hanno sede in Europa o in un Paese dove il diritto internazionale può fare poco».