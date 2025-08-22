Montecassiano, in arresto cardiaco mentre era in piscina: salvato da un'infermiera fuori servizio

Un arresto cardiaco improvviso, l’allerta dell’app Dae Marche, il pronto intervento di un’infermiera fuori servizio e una vita salvata. E’ accaduto in un centro sportivo di Montecassiano (Macerata), dove un uomo di 50 anni si è improvvisamente accasciato a bordo piscina. L’allarme è partito dalla piattaforma regionale Dae Marche, che permette di localizzare i defibrillatori semiautomatici presenti sul territorio e che ha inviato in tempo reale una segnalazione ai 'First Responder', i cittadini formati e pronti a intervenire in caso di arresto cardiaco presenti nelle vicinanze.

Un’infermiera del 118 fuori servizio, trovandosi poco distante, ha raggiunto subito la struttura e, insieme a un giovane presente in palestra, ha utilizzato il defibrillatore disponibile sul posto ed eseguito immediatamente le manovre salvavita, consentendo al paziente di riprendersi prima dell’arrivo dei sanitari del 118. Successivamente l’uomo è stato trasportato all’ospedale di Macerata