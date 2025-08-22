Muore, colpito con un fendente al culmine di una lite: fermato un giovane nel Ragusano

Un trentenne di origini tunisine è stato arrestato per l’omicidio di un trentaseienne suo connazionale avvenuto mercoledì scorso a Scicli, nel Ragusano . Secondo quanto emerso dalle indagini dei carabinieri di Modica, coordinate dalla procura della Repubblica di Ragusa, il trentenne, irregolare sul territorio nazionale e destinatario di un provvedimento di espulsione dal territorio nazionale, avrebbe colpito l’altro uomo con un fendente al culmine di una lite . Trovato il cadavere, i militari avevano bloccato il presunto omicida tra i campi della zona dove era stato compiuto il delitto, a circa 500 metri da lì. La vittima aveva una ferita al polmone sinistro: l’arma del delitto, un coltello da cucina di 25cm, ancora intriso di sangue, era stato a circa 300 metri di distanza dal luogo del delitto, trovata in un pomeriggio di perlustrazioni tra alta vegetazione e sterpaglie. Numerose testimonianze hanno indicato nel fermato il responsabile dell’omicidio, ora nel carcere di Ragusa, in attesa della decisione del Gip sulla convalida o meno del fermo.

