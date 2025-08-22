Notte a 4mila metri di quota sul Monte Rosa, salvi grazie a una buca nella neve

Hanno trascorso la notte a -7 gradi, in una buca scavata nella neve a 4.000 metri di quota, aspettando l’arrivo di un elicottero. E per i due alpinisti tedeschi bloccati sul Gemello del Breithorn, nel gruppo del Monte Rosa, la salvezza è arrivata alle primissime luci dell’alba di oggi: con un’operazione lampo il velivolo del soccorso alpino valdostano, decollato da Aosta alle 5.30, è riuscito a raggiungerli in pochi minuti, trasportandoli subito a valle per trasferirli all’ospedale Umberto Parini di Aosta. Se sulle Alpi valdostane l’intervento in quota ha avuto un lieto fine, quella di oggi è stata comunque una giornata nera per gli incidenti in montagna.

Sul Monte Prena, una delle vette del massiccio abruzzese del Gran Sasso, un escursionista aquilano, disperso da giovedì sera, è stato ritrovato senza vita dai soccorritori. In Trentino, in val Rendena, un’escursionista di 62 anni di Rimini è morta davanti al figlio, dopo una caduta di 150 metri lungo il Sentiero dell’Orso, che da Madonna di Campiglio porta a Malga Vallesinella alta. I due alpinisti tedeschi, di 34 e 44 anni, salvati sul Monte Rosa ora stanno bene e dopo i controlli di routine sono stati dimessi. «Non avevano traumi, né problemi legati alla quota o al freddo, come l’ipotermia o il congelamento», spiega il dottor Guido Giardini, responsabile del centro di medicina di montagna di Aosta.