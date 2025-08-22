Oggi giornata di digiuno e preghiera per la pace, l'invito di Papa Leone

"Venerdì prossimo, il 22 agosto celebreremo la memoria della Beata Vergine Maria Regina" che è "invocata anche come Regina della pace". Così il Papa Leone XIV due giorni fa alla fine dell'udienza generale: "Mentre la nostra terra continua ad essere ferita da guerre in Terra Santa, in Ucraina e in molte altre regioni del mondo, invito tutti i fedeli a vivere la giornata del 22 agosto in digiuno e preghiera supplicando il Signore che ci conceda pace e giustizia e che asciughi le lacrime di coloro che soffrono a causa dei conflitti armati in corso". "Maria Regina della pace interceda perché i popoli trovino la via della pace".

La Chiesa italiana ha aderisce all'invito del Papa di vivere la giornata del 22 agosto in digiuno e preghiera per la pace. "Ci uniamo al pressante appello del Santo Padre: il perdurare di situazioni di violenza, odio e morte ci impegna a intensificare la preghiera per una pace disarmata e disarmante, supplicando la Beata Vergine Maria Regina della Pace di allontanare da ogni popolo l'orrore della guerra e di illuminare le menti di quanti hanno responsabilità politiche e diplomatiche", afferma il card. Matteo Zuppi, arcivescovo di Bologna e presidente della Cei ricordando che "la pace non è un'utopia spirituale: è una via umile, fatta di gesti quotidiani, che intreccia pazienza e coraggio, ascolto e azione. E che chiede oggi, più che mai, la nostra presenza vigile e generativa".