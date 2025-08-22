San Vito Lo Capo, occupazione abusiva delle spiagge libere: multe e sequestri

Giro di vite contro l’occupazione abusiva di tratti di spiaggia libera. Una vasta operazione di controllo lungo il litorale di San Vito Lo Capo è stata condotta dai militari della Capitaneria di Porto di Trapani e di San Vito Lo Capo. Accertati quattro casi di abusive occupazioni. Contestata a quattro esercenti l’attività di noleggio arredi da spiaggia, mediante collocazione preventiva di lettini e ombrelloni sulla spiaggia libera, anche in assenza di clienti, impedendo in tal modo la libera fruizione dell’arenile. Sequestrati complessivamente 70 ombrelloni e 52 lettini. Altri controlli hanno condotto alla contestazione di ulteriori sanzioni amministrative, per un totale di 4.128 euro.

L'attività odierna è l’ultima di cinque operazioni svolte dagli uomini della Capitaneria di porto di Trapani soltanto questa estate, lungo la spiaggia di San Vito Lo Capo, durante le quali i militari intervenuti avevano accertato la vendita itinerante di giochi ed arredi da spiaggia priva di autorizzazione oltre all’attività di noleggio di arredi da spiaggia da parte di un ristoratore non autorizzato procedendo a sanzionarlo con un verbale amministrativo pari a 5.164 euro e al sequestro di tutta l'attrezzatura rinvenuta sulla spiaggia: 100 sdraio da spiaggia e 50 ombrelloni. La Capitaneria di porto provvederà ad informare l’Ente Regionale competente in materia di demanio marittimo ed il Comune di San Vito Lo Capo al fine di avviare le previste istruttorie di decadenza delle concessioni demaniali di cui godono gli indagati, oltre all’adozione di ogni ulteriore provvedimento per trovare soluzione all’annosa problematica che si registra ogni estate lungo la spiaggia di San Vito Lo Capo legata all’abusiva e speculativa occupazione della spiaggia libera.