Tragedia in piscina a Santa Croce Camerina, l’appello della famiglia Sallemi: “Stop alla diffusione delle foto del bambino”

«La morte del piccolo Raffaele è per la nostra famiglia una tragedia immane. In questo momento, chiediamo a tutti di rispettare il nostro profondo dolore e, in particolare, alle testate giornalistiche ed agli organi di stampa - e anche a chi opera al di fuori di esse - di non pubblicare foto della famiglia e del piccolo Raffaele, in particolare, ancorché estratte dai nostri profili social. Si chiede a chi ha già pubblicato foto del piccolo Raffaele di volerle eliminare dagli articoli on line già pubblicati. Ringraziamo tutti per la comprensione del nostro dolore». Lo dice in una nota la famiglia del piccolo Raffaele Sallemi, il bimbo di due anni morto ieri annegando nella piscina della villa familiare a Santa Croce Camerina.

