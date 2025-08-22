Travolto da un trattore in manovra: quindicenne muore nel Ragusano

Si chiama Andrea Passalacqua il 15enne trovato morto vicino a una stalla nell’azienda agricola di famiglia, tra Ragusa e Chiaramonte Gulfi. Secondo una prima ricostruzione, sarebbe stato travolto da un trattore durante una manovra, ma non si sa ancora chi fosse alla guida del mezzo e resta da accertare la dinamica dell’accaduto.

Sono intervenuti un’ambulanza del 118 ed è stato attivato anche l’elisoccorso, ma per il ragazzo non c'è stato nulla da fare. Indagano i carabinieri. L’azienda agricola e zootecnica in cui è avvenuta la tragedia è di proprietà del padre della vittima.