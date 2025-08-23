Bologna, anziana morta nell'incendio scoppiato nel suo appartamento

Una donna di 79 anni, che soffriva di problemi di deambulazione, è morta in un incendio scoppiato questa mattina nella sua abitazione in via Rimesse, periferia di Bologna. Da una prima ricostruzione si sarebbe trattato di una disgrazia, forse una sigaretta caduta sul letto, da cui si potrebbero essere sprigionate le fiamme.

A quanto si apprende, la donna prima delle 8 aveva ricevuto la visita di alcune persone che la aiutano a mangiare e lavarsi.

Qualche tempo dopo, quando era di nuovo sola in casa, una vicina ha sentito delle grida e visto fumo uscire dall’appartamento all’ultimo piano. Ha chiamato i soccorsi, ma quando vigili del fuoco e polizia sono entrati in casa, la pensionata era già morta. Sul posto è intervenuta, per gli accertamenti del caso, anche la polizia scientifica.

L’anziana si chiamava Loretta Mainardi ed era seguita dai servizi sociali del Comune, come

conferma anche il sindaco Matteo Lepore. «Una terribile tragedia - dice in una dichiarazione - sulla quale attendiamo di conoscere l’esito delle indagini sulla dinamica dell’incendio. La signora che ha purtroppo perso la vita questa mattina era costantemente seguita dai nostri servizi sociali, che provvedevano ad una costante assistenza domiciliare, con diversi accessi quotidiani, oltre all’attenzione e alle cure di un familiare e del vicinato, che ha mostrato sempre grande solidarietà. A loro in particolare vorrei esprimere il profondo cordoglio mio e dell’amministrazione comunale».