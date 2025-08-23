Cina, crolla un ponte ferroviario in costruzione: dodici morti e quattro dispersi VIDEO

Cresce il bilancio delle vittime del crollo avvenuto in un ponte ferroviario in costruzione nella Cina nord-occidentale: sono dodici i morti e quattro i dispersi, secondo gli ultimi dati ufficiali. Un video diffuso dall’emittente statale CCTV mostra la parte centrale dell’arco staccarsi improvvisamente e precipitare nelle acque del Fiume Giallo.
Le cause e la dinamica
Stando a quanto riferito dall’agenzia di stampa Xinhua, l’incidente sarebbe stato provocato dal cedimento di un cavo d’acciaio. Al momento del crollo, sul ponte si trovavano 15 operai e un funzionario di cantiere, ha riportato il People’s Daily.
Un’infrastruttura da primato
Il ponte faceva parte della nuova linea ferroviaria Sichuan-Qinghai ed era destinato a stabilire un primato mondiale: si trattava infatti del più lungo ponte ad arco in acciaio a doppio binario mai realizzato. Sarebbe stato anche il primo della Cina di questo tipo a superare il Fiume Giallo, il secondo corso d’acqua più esteso del Paese.
Le foto e i video circolati sui media ufficiali mostrano l’opera incompleta, con l’arco centrale crollato, affiancato da alte torri di impalcature e gru ancora in piedi. Centinaia di soccorritori sono stati mobilitati per cercare eventuali sopravvissuti o recuperare i dispersi.
Sicurezza nei cantieri sotto osservazione
Gli incidenti di natura industriale in Cina non sono rari, complice un sistema normativo considerato poco rigoroso in materia di sicurezza. Un precedente si era verificato lo scorso dicembre a Shenzhen, dove il collasso di un cantiere ferroviario causò la scomparsa di 13 lavoratori, senza che venissero ritrovati superstiti.
