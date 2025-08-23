Cina, crolla un ponte ferroviario in costruzione: dodici morti e quattro dispersi VIDEO

Cresce il bilancio delle vittime del crollo avvenuto in un ponte ferroviario in costruzione nella Cina nord-occidentale: sono dodici i morti e quattro i dispersi, secondo gli ultimi dati ufficiali. Un video diffuso dall’emittente statale CCTV mostra la parte centrale dell’arco staccarsi improvvisamente e precipitare nelle acque del Fiume Giallo.

Le cause e la dinamica

Stando a quanto riferito dall’agenzia di stampa Xinhua, l’incidente sarebbe stato provocato dal cedimento di un cavo d’acciaio. Al momento del crollo, sul ponte si trovavano 15 operai e un funzionario di cantiere, ha riportato il People’s Daily.

Un’infrastruttura da primato

Il ponte faceva parte della nuova linea ferroviaria Sichuan-Qinghai ed era destinato a stabilire un primato mondiale: si trattava infatti del più lungo ponte ad arco in acciaio a doppio binario mai realizzato. Sarebbe stato anche il primo della Cina di questo tipo a superare il Fiume Giallo, il secondo corso d’acqua più esteso del Paese.