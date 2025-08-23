Questo sito contribuisce all’audience di Quotidiano Nazionale
Femminicidio nel Salernitano la disperazione del padre di Tina: “Lei lo aveva cacciato di casa”

«Lei l’ha cacciato fuori secondo me perché non lavorava, si presentava a casa faceva tutti i comodi suoi. Mia figlia a un certo momento dice tu te ne devi andare da qua e l’avrebbe cacciato pure, purtroppo non si può tenere una persona che non serve in casa». Lo ha detto, ai microfoni del Tg1 Rai, Antonio Sgarbini, il padre di Tina, la donna uccisa nel Salernitano, parlando di Christian Persico, che dal 2016 aveva una relazione con la donna e che è stato poco fa rintracciato dai carabinieri.

