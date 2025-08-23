Il meeting di Rimini si apre con le parole di pace di una madre israeliana e una palestinese

Due donne. Due mamme. Sedute fianco a fianco: vicine, vicinissime. A ricucire, con il filo prezioso del perdono, il cuore gonfio, le ferite per quei figli perduti in una terra martoriata dall'odio che strappa l'anima e il sogno di sanare le fratture con il cemento della parola e del dialogo.

Sono state loro le prime protagoniste del Meeting di Rimini che ha aperto la sua 46/a edizione: Layla al-Sheik musulmana di Betlemme che ha perso un figlio piccolo, Qusay nella seconda Intifada e Elana Kaminka, israeliana madre di Yannai, soldato ucciso il 7 ottobre del 2023. "Potevamo iniziare con tante analisi" politiche, economiche, culturali ha introdotto il loro incontro 'Madri per la Pace' il presidente della Fondazione Meeting, Bernhard Scholz, condividendo l'appello di Papa Leone per il cessate il fuoco a Gaza e in Israele.

"Abbiamo scelto" di aprire raccontando che "esistono deserti ma esistono luoghi dove costruire e costruire insieme. Che è possibile portare linfa vitale nei deserti e soprattutto conciliazione nei deserti della guerra. Queste due madri avrebbero avuto tutte le ragioni per chiudersi nel rancore, invece hanno scelto la strada della riconciliazione: una cosa non scontata". E loro due - davanti a una platea attenta e commossa, che non ha lesinato applausi, composti e discreti - hanno portato in scena, senza fare sconti, le proprie vite intrecciate dal dolore e dalla rinascita. "Yannai - ha raccontato Elana - era mio figlio ma è stato per me anche un insegnante, non aveva ancora 21 anni quando ce lo hanno portato via. Ho preso il suo esempio: devo cercare io di portare il cambiamento, non solo parlare ma portare avanti il cambiamento" anche attraverso l'associazione Parent Circle, "che può arrivare solo con la pace".