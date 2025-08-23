Kirghizistan, sospesa la missione per salvare l'alpinista russa e recuperare il corpo dell'italiano Luca Sinigaglia: meteo avverso

Le ricerche di un’alpinista russa bloccata sulla montagna più alta del Kirghizistan sono state sospese a tempo indeterminato a causa delle avverse condizioni meteorologiche. Lo hanno dichiarato sabato le autorità del Paese dell’Asia centrale. Natalia Nagovitsyna si è fratturata una gamba durante la scalata del Picco della Vittoria, alto 7.439 metri, mentre si trovava a un’altitudine di circa 7.000 metri, ed è bloccata in montagna da 11 giorni. Un alpinista italiano, Luca Sinigaglia, è morto il 15 agosto nel tentativo di salvarla. I soccorritori italiani sono intervenuti sul posto per cercare di recuperare il corpo utilizzando un elicottero, secondo il ministero degli Esteri italiano.
L’operazione avviata per salvare Nagovitsyna, che ha compiuto 48 anni il 20 agosto secondo i media russi, finora non ha avuto successo. Un elicottero di soccorso si è schiantato in montagna e un gruppo di alpinisti ha dovuto interrompere la salita a causa di un grave malore del loro capo, secondo le autorità kirghise. Sabato, «le condizioni meteorologiche sono peggiorate drasticamente, quindi tutte le operazioni di soccorso sono state sospese», ha dichiarato all’agenzia di stampa russa Ria Novosti il portavoce del ministero delle Emergenze kirghiso, Adil Chargynov.
Le temperature notturne sulla cima del Picco della Vittoria si aggirano attualmente intorno ai -30 gradi, accompagnate da raffiche di vento e tempeste di neve, secondo una fonte del Ministero citata dall’agenzia di stampa russa TASS. Secondo Chargynov, «tutti gli alpinisti e tutti gli esperti concordano sul fatto che purtroppo non sia più viva». «Sappiamo dove si trova. Ma è impossibile arrivarci», ha detto alla TASS Dmitry Grekov, responsabile del campo base del Picco della Vittoria. A suo dire, «nessuno è mai stato evacuato» da una tale altitudine della montagna. «E' impossibile farlo manualmente, solo con l’elicottero, e in Kirghizistan non abbiamo elicotteri del genere".
Il marito di Natalia Nagovitsyna, Sergei, è morto di ictus nel 2021 mentre scalava il Khan Tengri (7.010 metri), la vetta più alta del Kazakistan, sempre in Asia centrale, secondo quanto riportato dai media russi.
Caricamento commenti
Commenta la notizia