Kirghizistan, sospesa la missione per salvare l'alpinista russa e recuperare il corpo dell'italiano Luca Sinigaglia: meteo avverso

Le ricerche di un’alpinista russa bloccata sulla montagna più alta del Kirghizistan sono state sospese a tempo indeterminato a causa delle avverse condizioni meteorologiche. Lo hanno dichiarato sabato le autorità del Paese dell’Asia centrale. Natalia Nagovitsyna si è fratturata una gamba durante la scalata del Picco della Vittoria, alto 7.439 metri, mentre si trovava a un’altitudine di circa 7.000 metri, ed è bloccata in montagna da 11 giorni. Un alpinista italiano, Luca Sinigaglia, è morto il 15 agosto nel tentativo di salvarla. I soccorritori italiani sono intervenuti sul posto per cercare di recuperare il corpo utilizzando un elicottero, secondo il ministero degli Esteri italiano.

L’operazione avviata per salvare Nagovitsyna, che ha compiuto 48 anni il 20 agosto secondo i media russi, finora non ha avuto successo. Un elicottero di soccorso si è schiantato in montagna e un gruppo di alpinisti ha dovuto interrompere la salita a causa di un grave malore del loro capo, secondo le autorità kirghise. Sabato, «le condizioni meteorologiche sono peggiorate drasticamente, quindi tutte le operazioni di soccorso sono state sospese», ha dichiarato all’agenzia di stampa russa Ria Novosti il portavoce del ministero delle Emergenze kirghiso, Adil Chargynov.