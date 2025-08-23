La Spezia, ferito dall'elica ferma l'emorragia con la cima della barca

Un uomo è rimasto ferito questo pomeriggio dall’elica di un gommone mentre si trovava al largo

della città della Spezia. Caduto dallo stesso natante ha urtato con una gamba il motore in movimento procurandosi una profonda ferita.

Issato a bordo da un compagno di barca, questi gli ha stretto una cima all’arto per rallentare l’emorragia e si è diretto verso la Passeggiata Morin mentre allertava il 118. Un’ambulanza della Pubblica Assistenza ha accompagnato il ferito all’ospedale Sant'Andrea della Spezia.