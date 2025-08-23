"L'omosessualità è una malattia", bufera sull'assessore FdI di Sesto San Giovanni. Per il Pd "Disinformazione inaccettabile"

«L'omosessualità è stata o no classificata come malattia in Europa? Sì. È considerata malattia in altre parti del mondo? Sì. In alcuni è pure reato e si viene impiccati. Poi il politicamente corretto sistema tutto. Ma qualche scienziato prima del woke e del gender aveva messo nero su bianco trattarsi di malattia». Così sui social Antonio Lamiranda, assessore a Urbanistica, Strade ed Infrastrutture, Ambiente di Sesto San Giovanni, parla dell’omosessualità, scatenando le reazioni dei sestesi e del Pd cittadino. Le affermazioni del politico di Fratelli d’Italia nascono come commento a un post che annuncia il ritiro dalla boxe di Imane Khelif. Quando qualcuno gli fa notare il suo ruolo istituzionale, Lamiranda risponde che «nulla ha a che vedere con il mio libero pensiero che credo possa ancora esprimere senza necessariamente dovermi uniformare alla massa collettiva di pensatori a rimorchio». E torna a ribadire che «In Italia si veniva riformati (rectius congedati d’ufficio) alla leva militare per omosessualità. Nel caso in esame poi non parliamo di omosessualità ma di transgender ovvero di transessualità. È stata anch’essa considerata malattia? SI. Fino a quando? Credo cinque / sei anni fa ora è declassata a «ncongruenza di genere" che già definita cosi, per venire incontro alle teorie woke e gender, fa rabbrividire». «Chi è chiamato protempore a ricoprire ruoli di spicco nell’amministrazione della nostra città è chiamato a farlo nel rispetto di tutti i cittadini e non con l’obiettivo di dividere e creare differenze» sottolinea Marco Tremolada, Segretario del Pd di Sesto San Giovanni. «È inaccettabile che un rappresentante delle istituzioni diffonda disinformazione, tanto più su un tema sul quale esiste da decenni un chiaro consenso scientifico: l'omosessualità non è una malattia». «Il minimo che ci aspettiamo - conclude il Pd - sono le scuse ma quello che servirebbe sono seri e evidenti provvedimenti da parte di una amministrazione che ci auguriamo non si riconosca nelle dichiarazioni di un suo esponente e che voglia prenderne subito le distanze».