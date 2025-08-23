Nave con migranti da Pantelleria doveva sbarcare a Genova ma sfida il Viminale, no a porto a mille chilometri e approda a Trapani

A bordo dieci naufraghi soccorsi nel Canale di Sicilia tra mercoledì e giovedì, la nave Mediterranea della omonima ong si è vista assegnare Genova come porto di sbarco, distante circa 600 miglia nautiche (oltre mille chilometri, tre giorni di navigazione) dall’isola di Pantelleria, dove si trovava stamane. Il capomissione Beppe Caccia aveva chiesto di sbarcare in un porto vicino e nel pomeriggio - con le onde alte 2 metri e mezzo - ha rotto gli indugi e ha deciso di fare rotta su Trapani. I dieci a bordo sono kurdi di Iran e Iraq, egiziani e siriani, tra cui tre ragazzi di 14, 15 e 16 anni, non accompagnati che hanno trascorso un periodo di detenzione durante la permanenza in Libia, «subendo violenze, torture e vedendo morire altre persone - sottolinea il capomissione Beppe Caccia -. È inumano che il ministero dell’Interno voglia costringerli a sostenere ancora tre giorni di navigazione».

Il comandante e il capomissione della nave Mediterranea hanno comunicato al MRCC di Roma che «visto il peggioramento delle condizioni psico-fisiche delle dieci persone soccorse a bordo, non sussistono le condizioni di sicurezza per proseguire la navigazione per quasi tre giorni di mare verso Genova. Le persone devono essere sbarcate appena possibile per ricevere le necessarie cure mediche e psicologiche a terra. Visto che non è stata offerta alcuna alternativa, la nave si sta dirigendo verso il porto di Trapani, dove l’arrivo è previsto intorno alle ore 20».