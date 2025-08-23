Nave con migranti da Pantelleria doveva sbarcare a Genova ma sfida il Viminale, no a porto a mille chilometri e approda a Trapani

A bordo dieci naufraghi soccorsi nel Canale di Sicilia tra mercoledì e giovedì, la nave Mediterranea della omonima ong si è vista assegnare Genova come porto di sbarco, distante circa 600 miglia nautiche (oltre mille chilometri, tre giorni di navigazione) dall’isola di Pantelleria, dove si trovava stamane. Il capomissione Beppe Caccia aveva chiesto di sbarcare in un porto vicino e nel pomeriggio - con le onde alte 2 metri e mezzo - ha rotto gli indugi e ha deciso di fare rotta su Trapani. I dieci a bordo sono kurdi di Iran e Iraq, egiziani e siriani, tra cui tre ragazzi di 14, 15 e 16 anni, non accompagnati che hanno trascorso un periodo di detenzione durante la permanenza in Libia, «subendo violenze, torture e vedendo morire altre persone - sottolinea il capomissione Beppe Caccia -. È inumano che il ministero dell’Interno voglia costringerli a sostenere ancora tre giorni di navigazione».
Il comandante e il capomissione della nave Mediterranea hanno comunicato al MRCC di Roma che «visto il peggioramento delle condizioni psico-fisiche delle dieci persone soccorse a bordo, non sussistono le condizioni di sicurezza per proseguire la navigazione per quasi tre giorni di mare verso Genova. Le persone devono essere sbarcate appena possibile per ricevere le necessarie cure mediche e psicologiche a terra. Visto che non è stata offerta alcuna alternativa, la nave si sta dirigendo verso il porto di Trapani, dove l’arrivo è previsto intorno alle ore 20».
La nave Mediterranea è poi approdata a Trapani e i dieci migranti a bordo sono già sbarcati. Al molo c'erano la polizia, i volontari di Save the Children e un pulmino della Croce rossa italiana. «A bordo sono saliti il medico dell’Usmaf - spiega Beppe Caccia, capo missione della Mediterranea Saving Humans - e le persone sono state tutte fatte sbarcate. Poco prima che arrivassimo a destinazione ci è stato detto via radio se eravamo consapevoli che il nostro porto assegnato era quello di Genova e che quindi, stavamo compiendo un’azione non consentita. Abbiamo dimostrato che ne eravamo consapevoli. Con onde di quasi tre metri - spiega l’equipaggio - abbiamo scelto il porto più vicino»
Nicola Fratoianni (Avs) attacca il governo Meloni che «libera e tratta con i guanti bianchi i torturatori e trafficanti come Almasri e poi si dimostra inutilmente feroce con i naufraghi». Sui criteri d’assegnazione del porto sicuro, ha da ridire il sindaco di Ravenna, Alessandro Barattoni, il quale assicura che la nave Humanity 1, con a bordo altri migranti, attesa nei prossimi giorni per volere del Ministero dell’interno, «sarà l'ultima, la ventiquattresima in due anni e mezzo, che attraccherà a Ravenna fino a quando non verrà convocato a Roma un tavolo nazionale delle città individuate come porto sicuro, nel quale discutere le politiche e le scelte dei prossimi anni», dice il primo cittadino. Barattoni sospetta che il governo non abbia voluto importunare il sindaco di centrodestra di Ancona - città prossima alle elezioni amministrative - il quale avrebbe ricevuto da Tajani rassicurazioni sul fatto che altre navi non sarebbero più approdate nella località marchigiana.
Intanto, il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, al Meting di Rimini, avverte che «erigere muri è praticamente inutile. C'è un problema a dire: 'arrivate qui in qualche modo anche a costo di rischiare la vita per opera di trafficanti senza scrupoli e spietati. Arrivate qui in qualche modo, fate una sorta di Camel Trophy, se riuscite a superare la grande prova della traversata pericolosa poi in qualche modo se dimostrate che avete del merito vi regolarizziamo'. Ma così avremmo mezza Africa che cercherebbe di trasferirsi qui in Italia».
