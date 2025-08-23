Ondata di maltempo in Romania: tre morti e gravi danni

Un violenta ondata di maltempo abbattutasi nelle ultime ore su varie regioni della Romania, compresa la capitale Bucarest, ha provocato almeno tre morti, diversi feriti e ingenti danni materiali. Come riferiscono i media regionali, piogge torrenziali e venti fortissimi hanno abbattuto circa 250 alberi, danneggiato numerosi tetti e una settantina di auto. I cittadini erano stati avvertiti dell’arrivo della tempesta con appositi messaggi di allerta sui cellulari.