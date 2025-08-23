Perseguita la sorella e le incendia l'auto, 43enne arrestata nel Barese

Una 43enne originaria di Corato è stata arrestata e trasferita in carcere a seguito di un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal tribunale di Trani, su richiesta della locale procura, per i reati di atti persecutori, danneggiamento seguito da incendio in concorso, tentata estorsione continuata e violazione della misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, con la recidiva reiterata specifica infraquinquennale.

Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, la 43enne avrebbe perseguitato la sorella con ripetute molestie e minacce, arrivando a prospettare l’incendio della sua auto e della sua abitazione. La notte del 19 luglio scorso, l’auto della vittima è stata effettivamente data alle fiamme. La donna, inoltre, avrebbe preteso dalla sorella il pagamento di 200 euro al mese, come compensazione per una vicenda familiare risalente a circa vent'anni fa, quando il padre donò alla sorella un terreno su cui costruì la propria abitazione, senza che lei ricevesse alcunchè. Le richieste di denaro sarebbero state accompagnate da frequenti telefonate e messaggi offensivi a tono intimidatorio, nonostante l’indagata fosse già sottoposta alla misura della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno. Rintracciata a Corato, la donna è stata arrestata dai militari e traferita al carcere femminile di Trani.