Pisa, muore dopo trattamento estetico abusivo: si indaga sulla vicenda

«Mirella, che abitava a Pisa, è morta dopo tante sofferenze, dopo un’iniezione di olio illegale, non chiamiamolo silicone». Lo denuncia Regina Satariano, presidente del Consultorio Transgenere di Torre del Lago (Lucca), che da anni lotta contro «questa piaga (che ha lasciato un’altra povera vittima)». Sulla vicenda ha avviato approfondimenti la squadra mobile di Pisa per cercare di ricostruire la vicenda.

Dopo l’assunzione della sostanza la vittima è stata ricoverata all’ospedale di Pisa, dove poi è deceduta nei giorni scorsi. Ora Satariano chiede alle autorità competenti «di fare luce sulla vicenda». In assenza di un vero e proprio esposto la polizia sta svolgendo accertamenti, pur mantenendo il riserbo dovuto sulle attività di indagine svolte. Il primo passo sarà certamente l’acquisizione della cartella clinica della paziente ma la denuncia pubblica dell’attivista transgender ha fatto scattare gli approfondimenti di legge.