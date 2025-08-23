Roma, il tecnico prima della Tac: "Se togli il reggiseno ci fai felici". Il Policlinico Umberto I avvia un'indagine interna

«Non so come riuscirò a fare questo video ma è necessario». Comincia così il video ormai virale sui social di Marzia Sardo, una ragazza siciliana di 23 anni che vive e studia a Roma, che in lacrime spiega cosa le è successo durante una visita al Policlinico Umberto I di Roma. La 23enne si stava preparando per sottoporsi a una tac e il tecnico ha fatto un commento, davanti ai suoi colleghi, che l’ha lasciata di stucco: «Se vuoi togliere anche il reggiseno fai felici tutti».

«Mi portano a fare una tac al cranio e il tecnico mi dice 'leva gli orecchini e la mascherina, perché ha il ferretto', e io gli chiedo, ingenuamente, 'ma devo togliere anche il reggiseno? Perché anche quello ha il ferretto'. Lui risponde "'no, no, tanto la tac è solo cranio quindi si interrompe qua». Sarebbe potuta finire lì. Invece il tecnico, «guardando i colleghi, tutti maschi, esclama felicemente 'certo, poi se lo vuoi togliere ci fai felici tutti'».