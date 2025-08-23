"Se non sei contro il tuo governo vai altrove": la mail di un hotel di Ragusa dopo la prenotazione di una donna israeliana

L’hotel P43 sicilian suites è stato sospeso da Booking.com dopo che sui siti israeliani è rimbalzata la notizia che una turista non sarebbe stata ospitata dopo la prenotazione se non avesse espresso contrarietà alle azioni del suo governo contro il popolo palestinese.

Qualcosa di simile a quanto successo in Francia qualche giorno fa, quando il gestore di un resort era stato arrestato per aver respinto un gruppo di 150 israeliani

L'israeliana Yulia Sharitz, residente a Rishon LeZion a Sud di Tel Aviv, stava organizzando la vacanza in Sicilia a fine settembre insieme al marito e a una coppia di amici e aveva fatto la prenotazione a Ragusa. Quindi aveva ricevuto il messaggio dall’albergo ragusano: "Buonasera Yulia. Siamo molto preoccupati per quanto sta accadendo a Gaza, quindi se ritiene che il suo governo stia agendo in modo appropriato, la preghiamo di cancellare la sua prenotazione con noi e di prenotare altrove. Ma se anche lei è sconvolta dagli eventi degli ultimi due anni, saremo lieti di accoglierla per un piacevole soggiorno». Al sito israeliano «Ynet» la donna ha detto: «Non mi era mai successo nulla di simile. Ho prenotato altri cinque hotel in Sicilia e non ho avuto alcun problema. Solo qui ho ricevuto una mail del genere». La donna ha preferito non replicare e ha cancellato la prenotazione.