Gondola si ribalta, turisti in acqua nel canale a Venezia

Un’altra gondola si è rovesciata stamani, a Venezia, facendo fare un «bagno» non previsto al gondoliere e ai turisti che erano a bordo. All’origine dell’incidente probabilmente c'è stato un movimento improvviso dei passeggeri - molti approfittano dei giri per fare dei selfie o dei video con i cellulari - che ha sbilanciato la classica imbarcazione a remi. Fortunatamente l’episodio si è verificato in un rio interno della città lagunare, senza rischi per le persone coinvolte, che hanno dovuto aggrapparsi alle barche ormeggiate o alle grate di alcune finestre dei palazzi a pelo d’acqua per tornare a riva.

Il video, ovviamente, ha fatto il giro dei social in breve tempo.

Foto Nordest24