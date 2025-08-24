Ore di angoscia a Firenze, in fiamme il teatro Viper. Operazioni di spegnimento complesse

I vigili del fuoco stanno intervenendo dalle 21 di ieri sera per spengere l’incendio al teatro Viper di Firenze e le operazioni stanno ancora continuando. Il fuoco sta interessando la copertura dell’edificio e, secondo quanto appreso, fiamme sarebbe ancora presenti.

Sul posto i pompieri operano con due squadre, due autoscale, tre autobotti, un carro aria e il funzionario per il coordinamento delle operazioni di spegnimento; è stato inoltre utilizzato un robot cingolato dotato monitor per erogare acqua. I vigili del fuoco hanno inizialmente effettuato delle aperture sulla copertura del teatro per accedere agli strati di coibentazione, intervento molto complesso essendo un tetto ventilato, successivamente sono stati realizzati dei varchi dal basso verso l’alto per consentire di erogare acqua e schiuma per effettuare lo spegnimento. Presenti, nelle fasi iniziali del rogo, la polizia di Stato, la polizia locale, un’ambulanza a scopo precauzionale e personale della Protezione civile del Comune di Firenze.