Terrore a Mosca, esplode una bombola in un negozio per bambini: un morto e tre feriti

È di un morto e tre feriti il bilancio di un’esplosione avvenuta questa mattina all’interno del Central Children’s Store, il grande magazzino dedicato ai bambini situato nei pressi di piazza Lubyanka a Mosca, di fronte alla sede dei servizi segreti russi (ex Kgb, oggi Fsb).
Secondo quanto riferito dai servizi di emergenza alle agenzie Ria Novosti e Tass, la deflagrazione sarebbe stata provocata da una bombola di gas utilizzata per gonfiare palloncini. L’incidente si è verificato tra il secondo e il terzo piano del centro commerciale, dove si è sprigionato anche del fumo.
Sul posto sono intervenute le squadre di soccorso, che hanno disposto l’evacuazione immediata dell’edificio. Le autorità hanno precisato che non si registrano danni strutturali alla costruzione.
