Zelensky: "Il colloquio con Putin è la via più efficace da seguire"

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha dichiarato che un incontro con la controparte russa Vladimir Putin sarebbe «la via più efficace da seguire» in un contesto di stallo dei tentativi diplomatici di porre fine alla guerra. «Il formato dei colloqui tra i leader è la via più efficace da seguire», ha detto Zelensky durante le celebrazioni della Giornata dell’Indipendenza dell’Ucraina, rinnovando la sua richiesta di un vertice bilaterale con Putin.

Zelensky ha promesso, inoltre, di «spingere la Russia verso la pace» durante una cerimonia a cui hanno partecipato l’inviato statunitense Keith Kellogg, a cui ha conferito l’Ordine al Merito ucraino, e altri funzionari occidentali.

Dopo le pressioni del presidente degli Stati Uniti Donald Trump per mediare un vertice Ucraina-Russia, le speranze di pace si sono affievolite quando venerdì la Russia ha escluso un incontro immediato tra Putin e Zelensky. Il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov ha accusato i Paesi occidentali di cercare «un pretesto per bloccare i negoziati» e ha criticato duramente Zelensky per aver «chiesto un incontro immediato a tutti i costi».