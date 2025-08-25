A Santo Domingo una donna avvelena i tre figli di 11, 9 e 7 anni

A Santo Domingo, nella Repubblica Domenicana, una donna avrebbe ucciso i suoi tre figli, di 11, 9 e 7 anni, avvelenandoli con l’arsenico, per poi suicidarsi con la stessa sostanza. La polizia ha affermato che Pennsylvania Jiménez Valdez, 36 anni, avrebbe mescolato il veleno somministrato ai figli con del succo di frutta nella sua residenza alla periferia della capitale, Santo Domingo.

I corpi «saranno sottoposti ad autopsie per determinare ufficialmente la causa della morte e la sostanza prelevata dalla scena del crimine sarà sottoposta ad analisi tossicologica», ha dichiarato la polizia. Ore prima, in un caso separato, un uomo era stato arrestato con l’accusa di aver soffocato il suo bambino, di neanche due anni.

L’infanticidio è un reato sempre più comune nella Repubblica Dominicana. Solo ad agosto, nel Paese ne sono stati segnalati quattro. L’11 agosto, un uomo avrebbe impiccato il figlio di due anni prima di suicidarsi a Nagua, nel nord-est del Paese.