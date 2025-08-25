Avaria per la nave Msc World Europa con 8.500 persone a bordo al largo di Ponza: domani avrebbe dovuto fare tappa a Messina

Avaria alla nave da crociera «MSC World Europa» con 8.585 persone a bordo al largo di Ponza. Secondo quanto riferito dalla Guardia costiera, alle 7.25 di questa mattina la nave, battente bandiera maltese, in navigazione da Genova a Napoli con a bordo 6.496 passeggeri e 2.089 membri di equipaggio ha comunicato al Centro nazionale di coordinamento del soccorso marittimo di aver riscontrato un problema di natura elettrica ai motori, a circa 8 miglia nautiche a sud-ovest dell’isola. La situazione a bordo risulta «tranquilla e sotto controllo: le condizioni meteomarine sono favorevoli e i servizi essenziali per i passeggeri continuano a essere assicurati dai generatori di bordo».

A scopo precauzionale, è stato disposto l’invio in zona della motovedetta CP 308 della Guardia costiera di Ponza e della motovedetta CP 280 della Guardia costiera di Napoli, ed è inoltre previsto un sorvolo di un elicottero AW 139 - Nemo, sempre della Guardia costiera.

Due rimorchiatori sono partiti - rispettivamente dai porti di Gioia Tauro e di Napoli - per assistere la nave da crociera e condurla successivamente in sicurezza al porto di Napoli. Anche tecnici specializzati della Compagnia stanno raggiungendo l’unità per effettuare le necessarie verifiche a bordo al fine di risolvere l’avaria. In base all'entità dei danni che verranno valutati dai tecnici della Compagnia al porto di Napoli si deciderà se procedere o no con la tappa successiva, ovvero Messina, con arrivo previsto domani mattina.