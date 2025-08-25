Fingeva di essere malato, poliziotto in servizio nella Bat interdetto per truffa aggravata

Un poliziotto in servizio nella Bat è stato raggiunto da un’ordinanza di custodia cautelare dell’interdizione temporanea dai pubblici uffici emessa dal tribunale di Trani, che ha accolto parzialmente la richiesta della procura. L’uomo deve rispondere di truffa aggravata ai danni dello Stato.

L’indagine, coordinata dalla procura di Trani e delegata alla polizia di Stato, trae origine da alcune difformità emerse durante verifiche interne del commissariato di Canosa di Puglia riguardanti la fruizione di periodi di malattia da parte dell’operatore. Gli accertamenti, anche attraverso intercettazioni telefoniche, hanno permesso di ricostruire un presunto utilizzo illecito di numerosi certificati medici, attestanti visite specialistiche mai effettuate.

Secondo quanto emerso in fase di indagine, i documenti presentavano firme e grafie differenti e, in alcuni casi, risultavano privi del timbro dello studio medico. La Squadra Mobile della questura Bat, delegata alle indagini, ha esaminato oltre trenta certificati riconducibili a uno studio odontoiatrico di Cerignola (Fg), ritenuti falsi e utilizzati per giustificare assenze dal servizio, secondo i pm.