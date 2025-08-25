Quando l’intimo diventa pubblico può distruggere la vita di una persona, necessario "educare" alla privacy

Quando l’intimo diventa pubblico nella dimensione digitale poi è difficile, talvolta impossibile, farlo tornare di nuovo intimo.

È la lezione che potremmo – e, forse, dovremmo – far nostra che arriva da una serie di vicende che hanno affollato le pagine dei giornali nelle ultime settimane d’agosto, tra chat e video – quelli di Raoul Bova e Stefano De Martino - egualmente intimi finiti, in contesti diversi, online e foto di mogli e sedicenti tali pubblicate in un Gruppo su Facebook, gruppo frequentato da decine di migliaia di persone.

Certo, quando capita che il proprio intimo diventi pubblico contro la propria volontà o – il che è lo stesso – in assenza del proprio consenso, ciascuno di noi può reagire.

I diritti – a cominciare da quello alla protezione dei dati personali – esistono, ci sono e possono essere esercitati, direi, con relativa facilità e immediatezza.

E tutte e tre le vicende sono li a confermarlo.

Le vittime delle prime due hanno chiesto e trovato tutela in via d’urgenza al Garante per la protezione dei dati personali che, nello spazio di qualche giorno, ha fatto ció che poteva – e doveva – esser fatto vietando ogni forma di ulteriore diffusione di quei contenuti che nati per rimanere intimi, intimi avrebbero dovuto restare.

E nei mesi che verranno si lavorerà, naturalmente, alla ricerca dei responsabili e all’adozione di ogni ulteriore provvedimento.

Alcune vittime della terza vicenda e alcuni privati cittadini hanno, invece, bussato direttamente a Meta, proprietaria, tra le altre piattaforme, di Facebook e ottenuto, in tempi egualmente brevissimi, la chiusura del Gruppo e, quindi, la rimozione, dallo spazio pubblico, di immagini che non avrebbero mai dovuto approdarvi.

Giustizia è fatta, almeno d’urgenza, potrebbe dire qualcuno.

Esistono, come sempre e da sempre, i criminali e le violazioni delle leggi e, esistono, per fortuna, le Autorità e le leggi.

Vero, innegabile, confortante ma, sfortunatamente, non risolutivo.

Gli audio rubati dalle chat, i video intercettati dalle telecamere domestiche, le foto pubblicate sul Gruppo Facebook, purtroppo, nonostante ordini e chiusure, disposte da Autorità e social network, non sono scomparsi del tutto dall’universo digitale.

Chi sa cercare meglio li trova ancora, altrove e, magari, in forma diversa ma li trova ancora.

Ma il problema è che se anche oggi fossero effettivamente spariti dalla dimensione digitale, come se inghiottiti da un enorme buco nero, domani potrebbero tornare a far capolino in un qualche angolo del web perché in tanti, per ragioni diverse, da perversioni personali a interessi economici di ogni genere, sfortunatamente, li hanno scaricati, registrati e archiviati e, c’è da scommettere, che prima o poi li ripubblicheranno.

E, allora, che fare?

Non esistono soluzioni e ricette salvifiche né panacee, purtroppo.

Non basterà, ma, sicuramente è utile educare le persone al valore dei diritti, a cominciare dalla privacy, raccontando, per esempio, che rendere l’intimo pubblico è facile quanto un tap sullo schermo di uno smartphone ma può letteralmente distruggere la vita di una persona.

Il dubbio che molti dei carnefici e stupratori digitali protagonisti degli episodi di queste settimane non lo sappiano e non ne abbiano consapevolezza è lecito e elevato.

La privacy, a dispetto della sua veneranda età, resta un diritto fragile, sconosciuto ai più, purtroppo considerato elitario da molti e inutile da tanti, troppi.

Diceva Umberto Eco, quasi trent’anni fa, invitato da Stefano Rodotà a parlare alle Autorità di protezione dei dati personali europee che, all’epoca, muovevano i primi passi, che il nostro lavoro sarebbe stato più quello di spiegare e convincere le persone della centralità della privacy nelle loro/nostre vite che garantire tutela a chi ce l’avesse chiesta.

Aveva ragione.

Educare i potenziali carnefici dell’intimità a non diventarlo e le vittime a auto-proteggersi oltre che a esercitare i loro diritti quando vengono violati.

* Componente del Garante per la privacy