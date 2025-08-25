Sacerdote espone la bandiera palestinese in chiesa a Mercogliano: "Il popolo reclama la sua libertà"

«La bandiera esposta in chiesa rappresenta un popolo, quello palestinese, che reclama la sua libertà: non ha nulla in comune con i terroristi di Hamas». Don Vitaliano Della Sala, parroco di Mercogliano, in provincia di Avellino, che domenica ha esposto la bandiera palestinese sull'altare della chiesa di Capocastello, di cui è titolare, spiega così il senso della iniziativa che sta suscitando scalpore sui social.

«Certamente - aggiunge il sacerdote che in passato è stato un riferimento del movimento No Global - non sarà l’esposizione di una bandiera a cambiare il corso di una guerra che in Medio Oriente dura da troppi anni. Però bisogna ricordare che se il 7 Ottobre Israele ha pagato in modo atroce il terrorismo di Hamas, oggi quello stesso popolo fa pagare lo stesso prezzo a bambini, donne, anziani palestinesi che con Hamas non c'entrano niente». "Una cosa sia chiara - conclude don Vitaliano- quella bandiera non rappresenta il terrorismo».