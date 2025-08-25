Sfida choc, fingono di gettarsi sotto auto a Gardone Riviera: uno travolto è in gravi condizioni

Un gioco che per poco non finisce in tragedia: un salto sul marciapiede e l’altro in strada ad ogni passaggio delle auto. Fino a quando una vettura non è riuscita ad evitare il pedone e lo ha investito. La vittima, trasportata agli Spedali civili in codice rosso ma non in pericolo di vita, è un ventisettenne irlandese in vacanza con un amico sulla sponda bresciana del Lago di Garda che sabato notte a Gardone Riviera con i coetanei ha dato vita ad un gioco pericoloso che poteva costare loro ancora più caro.

Dopo aver esagerato con l’alcol in due hanno iniziato a far finta di lanciarsi sotto le auto in transito lungo la Gardesana, la strada che costeggia il lago di notte, passate le due. Ad avere la peggio è stato il ventisettenne sbalzato sul cofano di una Porsche e poi scaraventato a terra sotto gli occhi dell’amico e di altri giovani che erano nelle vicinanze e sono subito accorsi. Il giovane se l’è cavata con un mese di prognosi, ma gli inquirenti stanno facendo piena luce su quello che al momento pare essere un episodio isolato da parte di ragazzi ubriachi, anche se da tempo rimbalzano sui social sfide fra i giovani come quella del train surfing con ragazzini che si aggrappano a treni e metro in movimento.