Si getta in acqua per recuperare i figli: turista disperso nel lago di Como

Un turista tedesco risulta disperso nel lago di Como dopo essersi gettato in acqua per aiutare i due figli. L’allarme è scattato intorno alle 17.20 all’altezza di Dorio, sulla sponda lecchese. I bambini caduti da una barca sono stati tratti in salvo, mentre l’uomo non è più riemerso. Sul posto sta operando un gommone del distaccamento dei Vigili del fuoco di Dongo. E’ stato anche attivato l’elicottero Drago del reparto volo Lombardia con a bordo il personale sommozzatore. Sono inoltre in arrivo anche i sommozzatori del nucleo regionale del Veneto per supporto alle operazioni.