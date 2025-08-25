Spaccio di cocaina a ragazzi, arrestato 65enne a Palermo

I carabinieri di Bagheria hanno arrestato un 65enne di Villabate, già conosciuto dalle forze dell’ordine, con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I militari avevano notato il frequente via vai - specie di ragazzi - dall’abitazione del sospettato. La perquisizione domiciliare ha permesso di rinvenire, in una vaschetta di plastica riposta all’interno del frigorifero, circa 100 grammi di cocaina, già suddivisi in dosi pronte per la vendita al dettaglio, oltre a vario materiale per il confezionamento. Il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Termini Imerese, su richiesta della locale Procura della Repubblica, ha convalidato l’arresto in flagranza e applicato all’indagato, la misura degli arresti domiciliari.