Assegno di Inclusione (ADI): ecco la data del pagamento del mese di settembre 2025

Assegno di Inclusione (ADI): ecco la data del pagamento di settembre 2025.

L’Assegno di Inclusione (ADI), attivo dal 1° gennaio 2024, è una misura di sostegno economico e inclusione sociale, destinata ai nuclei familiari in difficoltà economica. Questo strumento, introdotto dal decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48 e perfezionato con la legge 3 luglio 2023, n. 85, mira a favorire l'inserimento sociale e lavorativo.

Date di pagamento per settembre 2025

Il pagamento sarà effettuato entro il 15 settembre per i nuovi beneficiari e entro il 27 settembre per chi già percepiva l’ADI nel mese precedente.

Le date possono subire variazioni in base all’esito delle istruttorie e alla sottoscrizione del Patto di Attivazione Digitale (PAD).

Date disponibilità importi sulle carte Adi nel 2025

Gli importi relativi ai rinnovi e agli arretrati saranno disponibili sulle Carte di Inclusione secondo il seguente calendario:

  • 27 settembre 2025 (sabato)
  • 27 ottobre 2025 (lunedì)
  • 27 novembre 2025 (giovedì)
  • 20 dicembre 2025 (sabato)

Date future di pagamento dell’Adi nel 2025

Ecco il calendario per i pagamenti ordinari nei mesi successivi:

  • 15 settembre 2025 (lunedì)
  • 15 ottobre 2025 (mercoledì)
  • 15 novembre 2025 (sabato)
  • 15 dicembre 2025 (lunedì)

Cos'è l’Assegno di Inclusione (ADI)?

L’ADI è un sostegno economico destinato a nuclei familiari con ISEE basso, vincolato all’adesione a percorsi di inclusione sociale e lavorativa.

Componenti dell’ADI

L’assegno si suddivide in due quote principali:

  1. Quota A: integrazione al reddito familiare fino a una soglia determinata.
  2. Quota B: sostegno economico per famiglie residenti in abitazioni in locazione con contratto registrato.

Durata

  • Il beneficio è erogato per un massimo di 18 mesi, rinnovabili per ulteriori 12 mesi con una pausa di un mese tra i rinnovi.

Requisiti per accedere all’ADI

Cittadinanza e eesidenza

Per ottenere l’ADI, il richiedente deve:

  • Essere cittadino italiano o dell’UE con permesso di soggiorno;
  • Risiedere in Italia da almeno 5 anni, di cui gli ultimi 2 anni continuativi.

Requisiti economici

Il nucleo familiare deve rispettare:

  • ISEE massimo: 10.140 euro;
  • Reddito familiare: inferiore a 6.500 euro annui, moltiplicato per la scala di equivalenza ADI;
  • Patrimonio immobiliare: sotto i 150.000 euro, esclusa la prima casa;
  • Patrimonio mobiliare:
    • 6.000 euro per un singolo componente;
    • 8.000 euro per due componenti;
    • 10.000 euro per tre o più componenti (con incrementi per figli e persone con disabilità).

Come FARE DOMANda per l’ADI

La domanda può essere presentata:

  • Online, tramite il sito ufficiale INPS;
  • Presso CAF o patronati.

Dopo l’approvazione della domanda, il richiedente deve sottoscrivere il Patto di Attivazione Digitale (PAD), autorizzando la condivisione dei dati con i servizi sociali e lavorativi per l’attivazione dei percorsi personalizzati.

 

