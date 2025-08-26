Avaria per la Msc World Europa con 8.500 persone a bordo: la nave è nel porto di Napoli, verifiche prima della tappa di oggi a Messina

E’ nel porto di Napoli la World Europa, la nave da crociera dell’Msc rimasta ferma al largo di Ponza ieri mattina presto a causa di un’avaria ai motori e poi ripartita. A bordo più di 8.500 persone, tra passeggeri e membri dell’equipaggio. Da quando il guasto è stato parzialmente risolto dai tecnici, l’imbarcazione ha aumentato costantemente la velocità, fino a raggiungere i 15 nodi e arrivare nello scalo partenopeo circa mezz'ora prima del tempo di arrivo stimato. Una parte dei passeggeri è sbarcata perché ha terminato la sua crociera, e poi sono stati fatti salire quelli in partenza per un giro del Mediterraneo che attendevano l’imbarco da ore alla Stazione marittima dove la nave era attesa. Prima di avere il via libera per il prosieguo della navigazione, la nave sarà sottoposta a verifiche tecniche approfondite.

Secondo quanto riferito dalla Guardia costiera, alle 7.25 di lunedì la nave, battente bandiera maltese, in navigazione da Genova a Napoli con a bordo 6.496 passeggeri e 2.089 membri di equipaggio ha comunicato al Centro nazionale di coordinamento del soccorso marittimo di aver riscontrato un problema di natura elettrica ai motori, a circa 8 miglia nautiche a sud-ovest dell’isola.