Colta da malore, morta a 25 anni la sciatrice Chiara Arduino

Gli sport invernali italiani, in particolare quello dello sci alpino, piangono la prematura scomparsa di Chiara Arduino, 25 anni, di Garessio. Chiara aveva una grande passione per lo sport e per la montagna, tanto da avere iniziato da piccolissima come atleta nel Garessio, nel Sangiacomo e poi nel Mondolè Ski team, per poi diventare maestra di sci nello Sci Club Ceva.

Chiara lavorava a Valtournenche, località valdostana dove è stata colpita da un malore improvviso che le è stato fatale. Lo scorso anno si era laureata a Torino e recentemente aveva ripreso a sciare e ad arrampicarsi in montagna.

