La fronda che agita Renato Schifani e rimescola gli equilibri di Forza Italia in Sicilia

Forse neanche Schifani si aspettava un’offensiva concentrica così spiazzante, tale da destabilizzare le sue certezze. Fino a ieri il governatore, forte anche dei risultati elettorali, vantava la roccaforte siciliana come prima linea di Forza Italia. Non poteva certo immaginare la fronda che serpeggiava alla sue spalle. L’affondo perentorio del deputato Giorgio Mulè («troppi errori in Sicilia, sono pronto a candidarmi») non è proprio un colpo di sole, ma rispecchia le trame che covano in Forza Italia dove si muove una corrente che rema contro il governatore. E non è passato inosservato l’articolo pubblicato da “Il Foglio” dal titolo inequivocabile: “La Sicilia di Schifani è il Leoncavallo di Meloni. Un’isola da sfratto”. Pesanti e taglienti i giudizi sul presidente della Regione siciliana, il quale comincia a fiutare i segnali di una manovra a tenaglia. Se a questo si aggiunge il braccio di ferro con Salvini per la nomina dell’ex deputata Tardini, imposta come commissario dell’Autorità portuale della Sicilia occidentale, allora gli indizi sono già una prova dello “stormir di fronde”.

Il focus ora si è spostato sul partito siciliano ingessato dall’assenza di dialettica interna. Marcello Caruso, coordinatore regionale di Forza Italia in Sicilia e alfiere dello scacchiere di Schifani, delinea lo scenario del prossimo congresso, «condiviso con la segreteria nazionale per eleggere i coordinatori regionali».

