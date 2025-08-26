Questo sito contribuisce all’audience di Quotidiano Nazionale
La nave Msc World Europa ripartita da Napoli verso Messina: era rimasta ferma al largo di Ponza per un'avaria

E’ ripartita nella notte, direzione Messina, la nave da crociera Msc World Europa, rimasta ieri ferma al largo di Ponza per ore a causa di un’avaria ai motori. Dopo una sosta a Napoli, dove la nave è arrivata ieri sera, ha ripreso la normale navigazione.

La nave, lunga quanto tre campi di calcio, era partita domenica da Genova con a bordo 8.585 persone ed era diretta a Napoli, quando i suoi motori si sono improvvisamente fermati ad otto miglia nautiche dall’isola laziale. A causare l’avaria, sembrerebbe dai primi controlli dei tecnici, un guasto elettrico.

La nave è rimasta senza propulsione per quasi 10 ore ma a bordo non ci sono stati problemi particolari per passeggeri e equipaggio: i servizi essenziali sono stati regolarmente assicurati grazie ai generatori di bordo, anche se era ferma e le sue eliche immobili. Molti dei 6.496 crocieristi, a cui si aggiungono 2.089 membri dell’equipaggio, avrebbero addirittura appreso che i motori dell’imbarcazione avevano un problema dalla tv, mentre qualcuno attraverso dei video postati sui social ha lamentato la mancanza di acqua a bordo.

