Le ong che operano al largo della Sicilia: crivellata dai libici la Ocean Viking. Fermo del governo italiano per la Mediterranea

Le autorità italiane hanno imposto il fermo amministrativo alla nave 'Mediterranea' della ong Mediterranea Saving Humans. L’imbarcazione sabato scorso dopo aver soccorso 10 persone ha disatteso le disposizioni delle autorità italiane sul porto di sbarco, che doveva essere quello di Genova. Poiché si trovava nei pressi di Pantelleria, ha puntato invece su Trapani dove sono state fatte sbarcare le persone.
Laura Marmorale, presidente di Mediterranea, afferma che si tratta di «un provvedimento osceno. Si vendicano e ci colpiscono - aggiunge - perché abbiamo salvato da morte certa dieci ragazzi e li abbiamo sbarcati nel più vicino luogo sicuro affinché fossero curati. Il governo, dice ancora, blocca in porto una nave che sarebbe pronta a partire per continuare la sua attività di soccorso, attività necessaria visto il tragico bilancio dei naufragi delle scorse settimane a sud di Lampedusa».
Lì dove un’altra nave, la 'Ocean Viking' della ong Sos Mediterranee con 87 migranti salvati a bordo è stata presa di mira per venti minuti dai colpi di fucile della guardia costiera libica. «Sebbene nessuno sia rimasto ferito, tutti a bordo hanno temuto per la propria vita» dice la ong spiegando che l'imbarcazione è stata bersaglio degli spari dopo aver fatto l'operazione di soccorso tra la notte di sabato e la mattina di domenica scorsi. La nave, inizialmente indirizzata verso Marina di Carrara e poi verso Siracusa, ha fatto rotta secondo le indicazioni delle autorità per il porto di Augusta. Ma ieri se l'era vista brutta. La Ocean Viking, spiegano da Sos Mediterranee, «era stata autorizzata dal centro di coordinamento italiano a interrompere la rotta verso il porto di sbarco assegnato e a cercare un’altra imbarcazione in difficoltà nelle acque internazionali. Mentre i nostri team erano impegnati nella ricerca del caso di soccorso - afferma Valeria Taurino, direttrice della Ong - la nave è stata avvicinata dalla motovedetta libica, che ha illegalmente chiesto di lasciare la zona e dirigersi verso nord. L’informazione ci è stata fornita prima in inglese e poi in arabo. Il nostro mediatore culturale, ha informato dal ponte che la Ocean Viking stava lasciando la zona. Tuttavia, senza alcun preavviso o ultimatum due uomini a bordo della motovedetta hanno aperto il fuoco sulla nostra nave, iniziando un assalto durato almeno 20 minuti ininterrotti, direttamente contro di noi».
I proiettili hanno causato fori all’altezza della testa dell’imbarcazione, la distruzione di diverse antenne e quattro finestre sul ponte. Diversi proiettili hanno colpito e danneggiato i tre motoscafi di soccorso veloci insieme ad altre attrezzature di soccorso. «Nel momento in cui i libici si sono avvicinati alla Ocean Viking - racconta Max Cavallari, fotografo freelance che si trovava a bordo - io stavo scattando alcune foto. Poi, zoomando, mi sono reso conto che loro ci stavano puntando i fucili addosso. Inizialmente non pensavo facessero sul serio. Poi invece sono iniziati gli spari. A quel punto - dice - ci siamo messi carponi e abbiamo iniziato a raggiungere un’area della nave più sicura».
A sostegno delle ong che operano nel Mediterraneo si è schierata oggi la sinistra: «La Mediterranea ha ricevuto un fermo - ha detto la segretaria del Pd Elly Schlein - a causa delle norme del governo Meloni, che anziché dare la caccia ai trafficanti in tutto il globo terracqueo sembra più intento a liberarli e rendere la vita delle loro vittime un inferno». E poi «è gravissimo che la guardia costiera libica spari contro una nave che opera in soccorso sotto il coordinamento italiano. Chiediamo al Governo che cosa intenda fare» ma «sono gli stessi che hanno riaccompagnato a casa il criminale Almasri. Bisogna interrompere il Memorandum con la Libia». A deplorare gli spari contro la nave anche Riccardo Magi di +Europa e Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni di Avs. Sul caso della nave Mediterranea immediata la presa di posizione di Fratelli d’Italia: «Il fermo amministrativo è avvenuto in applicazione del decreto Piantedosi, varato dal Governo Meloni per contrastare l’immigrazione irregolare. Le leggi si rispettano».
