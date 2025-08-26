Scompare durante una passeggiata, a Bologna si cerca 59enne Danilo Bisognano

Dopo la denuncia di scomparsa fatta questa mattina dal fratello gemello al commissariato bolognese Due Torri San Francesco, sono scattate le ricerche per Danilo Bisognano, 59 anni, originario di Brindisi, di cui non si hanno più notizie da ieri pomeriggio. L’uomo ha spiegato agli agenti che entrambi si trovavano in Via Marconi, nel centro di Bologna, dove risiedono, per fare una passeggiata, ma dopo aver avuto un mancamento ha perso di vista il fratello.

Quest’ultimo, che avrebbe una serie di problemi medici, si sarebbe allontanato senza far più ritorno nella propria casa. Al momento della scomparsa, l’uomo indossava un maglione e un pantalone di colore grigio chiaro e delle scarpe da trekking. Inoltre, non portava né documenti di riconoscimento né denaro.

La Questura chiede quindi a «tutti i cittadini di prestare particolare attenzione e, qualora avvistassero l’uomo o avessero informazioni utili al suo ritrovamento, di contattare immediatamente il commissariato di polizia Due Torri San Francesco».