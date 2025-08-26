Questo sito contribuisce all’audience di Quotidiano Nazionale
Home / Cronaca / Violentata nel parco a Roma, l'aggressore ripreso da una telecamera

Violentata nel parco a Roma, l'aggressore ripreso da una telecamera

Si stringe il cerchio intorno al responsabile della violenza su una donna di 60enne avvenuta domenica all’alba nel parco di Tor Tre Teste, alla periferia di Roma. L’uomo sarebbe stato immortalato in un’immagine delle telecamere di videosorveglianza.

I carabinieri hanno estrapolato un frame in cui si vede un giovane - con una maglietta nera, pantaloncini chiari e un cappellino - mentre cammina in strada. L'ipotesi è che si tratti proprio dell’autore dell’aggressione. Gli investigatori starebbero sulle sue tracce.

