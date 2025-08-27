Bimbo di 4 anni ingerisce una pila, salvato dai medici a Palermo

Un bambino di quattro anni di Ribera è stato salvato dai medici dell’ospedale Di Cristina di Palermo dopo aver ingerito una pila a bottone. L’episodio è avvenuto nella notte tra sabato e domenica. A lanciare l’allarme era stato il fratello maggiore che si è accorto subito di quanto accaduto e ha avvisato i genitori. Il piccolo, inizialmente portato all’ospedale di Sciacca, è stato poi trasferito al Di Cristina, dove è stato sottoposto a radiografie per individuare la batteria e in seguito a un delicato intervento che gli ha salvato la vita. L’operazione è stata eseguita dalla pediatra endoscopista Elivira Difrancisca.