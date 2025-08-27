Cane sgozzato in strada a Naro, fermato l'uomo che l'avrebbe ucciso per cibarsene

Un cagnolino è stato sgozzato in strada a Naro, in provincia di Agrigento, da un extracomunitario che vive in strada e che forse l’avrebbe ucciso per mangiarlo. L'uomo stamane è stato fermato dai carabinieri. «Quanto accaduto a Naro è un atto di violenza inammissibile, ripugnante.

L’Italia non è una terra di nessuno e non lo sarà mai. Dal primo luglio è in vigore la legge Brambilla, non resta che applicarla, dice Michela Vittoria Brambilla, presidente della Leidaa e dell’Intergruppo parlamentare per i diritti degli animali e la tutela dell’ambiente. «L'uccisione di un animale con sevizie non solo offende la nostra civiltà e la nostra coscienza, ma comporta una pena fino a quattro anni di reclusione e 60 mila euro di multa. Questa è la legge di un Paese che protegge i più deboli, a partire dagli animali», conclude Brambilla.