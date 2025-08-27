“I bambini uccisi a Gaza sono figli di terroristi”: Elena Donazzan (FdI) denunciata per crimini d’odio

Una denuncia per crimini d’odio è stata presentata alla procura della repubblica di Vicenza dal "Comitato Fratelli Al-Najjar-Giustizia in Palestina e in Italia", con l’adesione dell’Associazione Amicizia Sardegna-Palestina, nei confronti dell’eurodeputata Elena Donazzan, di FdI.

A renderlo noto è il consigliere regionale veneto di Avs Renzo Masolo. La denuncia è relativa alle frasi pronunciate lo scorso 17 giugno al Parlamento Europeo da Donazzan, che aveva definito i figli dei palestinesi «figli di terroristi» e definendo "coraggiose" le azioni militari di Israele. «Un linguaggio - commenta Masolo - che non solo disumanizza un intero popolo ma contribuisce a giustificare massacri di civili, ospedali bombardati e l’uccisione di migliaia di bambini». (ANSA)