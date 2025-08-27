Lava il cane all'autolavaggio, denunciato: ripreso dalle telecamere a Biella

Ha lavato il cagnolino all’autolavaggio come si fa con le station wagon. E’ successo a Biella, dove un uomo di 54 anni è stato denunciato dai carabinieri per maltrattamento e abbandono di animali. Il caso è stato segnalato da un passante che ha notato la scena e, allibito, l’ha ripresa con il telefonino.
Secondo quanto ricostruito, il padrone ha legato il cane a un tubo con il guinzaglio e ha attivato il sistema inserendo normalmente i gettoni. Quindi ha bagnato il cane con un getto d’acqua 'sparatà da una lancia ad alta pressione, ha preso la spazzola, lo ha insaponato con il detersivo utilizzato per le auto e lo ha risciacquato servendosi della stessa lancia.
I carabinieri del Norm di Biella e del Nipaaf dei forestali hanno analizzato le immagini e grazie alle telecamere di videosorveglianza sono riusciti a identificare il 57enne. L'uomo, che abita nei pressi dell’autolavaggio, è stato convocato in caserma, dove le accuse gli sono state formalizzate davanti a un veterinario dell’Asl di Biella.
Il cane, di piccola taglia, faticava a reggersi sulle zampine sotto il poderoso getto d’acqua. E’ stato visitato dai funzionari dell’azienda sanitaria ed è stato giudicato in buone condizioni di salute. Insorgono le associazioni animaliste. Il Codacons parla di "gesto crudele, criminale e inaccettabile» e afferma che l'accaduto «conferma l’urgenza di pene più dure contro il maltrattamento».
Assofido, un’articolazione del coordinamento dei consumatori, annuncia un esposto in Procura così come Lndc Animal Protection, la cui presidente Piera Rosati sottolinea «la totale mancanza di empatia» nei confronti del cane. Alberto Scicolone, animalista biellese, auspica che l’animale venga allontanato dal padrone.
