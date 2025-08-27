Lava il cane all'autolavaggio, denunciato: ripreso dalle telecamere a Biella

Ha lavato il cagnolino all’autolavaggio come si fa con le station wagon. E’ successo a Biella, dove un uomo di 54 anni è stato denunciato dai carabinieri per maltrattamento e abbandono di animali. Il caso è stato segnalato da un passante che ha notato la scena e, allibito, l’ha ripresa con il telefonino.

Secondo quanto ricostruito, il padrone ha legato il cane a un tubo con il guinzaglio e ha attivato il sistema inserendo normalmente i gettoni. Quindi ha bagnato il cane con un getto d’acqua 'sparatà da una lancia ad alta pressione, ha preso la spazzola, lo ha insaponato con il detersivo utilizzato per le auto e lo ha risciacquato servendosi della stessa lancia.

I carabinieri del Norm di Biella e del Nipaaf dei forestali hanno analizzato le immagini e grazie alle telecamere di videosorveglianza sono riusciti a identificare il 57enne. L'uomo, che abita nei pressi dell’autolavaggio, è stato convocato in caserma, dove le accuse gli sono state formalizzate davanti a un veterinario dell’Asl di Biella.