Migranti trasportati in elicottero dalla Sea Watch all'ambulatorio di Lampedusa

Tre evacuazioni medico sanitarie sono state fatte durante la notte dall’elicottero Nemo della Capitaneria di porto e dalla motovedetta Cp327 della guardia costiera dalla nave ong Sea Watch5. Con l’elicottero sono stati prelevati un minore sudanese, accompagnato dalla madre e dal fratello, che stava male e una donna incinta, accompagnata dalla sorella. Entrambi i migranti sono stati portati al poliambulatorio di contrada Grecale a Lampedusa. Con la motovedetta sono stati invece evacuati altri 4 minori che facevano parte dello stesso nucleo familiare del ragazzo sudanese portato sulla maggiore delle isole Pelagie con mamma e fratello. La nave ong Sea Watch5 adesso si sta dirigendo, per lo sbarco dei migranti soccorsi nel canale di Sicilia, verso il porto di Ortona.

