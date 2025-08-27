Non solo attrici, anche donne impegnate in politica vittime del forum sessista. Alessandra Moretti: "Ho denunciato"

Non solo attrici, influencer o ragazze della porta accanto. Nella rete dei forum sessisti sono finite anche alcune donne impegnate in politica. Le loro foto sono state rubate dai social e messe sul web, accompagnate da commenti spesso osceni. Il forum in questione è Phica.eu e ora a trovarvi proprie immagini sono state l’eurodeputata del Pd Alessandra Moretti, la capogruppo Dem al consiglio comunale di Latina e vicesegretaria del Pd Lazio Valeria Campagna e l’ex sottosegretaria dem al Mise e candidata alle elezioni regionali nelle Marche Alessia Morani.
Moretti ha sporto denuncia dopo aver scoperto che il sito «da anni rubava foto e spezzoni delle trasmissioni tv a cui ho partecipato per poi modificarle e darle in pasto a migliaia di utenti. Ne è seguito un lungo elenco di commenti osceni che lede non solo la mia sfera emotiva ma anche l’incolumità di tante donne esposte a questa schifosa nuova modalità delle foto postate senza consenso». «Quello che mi interessa di più è che tutte reagiscano e denuncino questi gruppi di piccoli uomini che continuano ad agire impuniti nonostante le tante denunce. Vanno chiusi e vietati questo genere di siti che istigano allo stupro ed alla violenza», scrive sui social Moretti.
A stretto giro arriva anche la segnalazione di Valeria Campagna: «Ho scoperto che alcune mie foto sono state pubblicate senza il mio consenso. Non solo immagini in costume, ma momenti della mia vita pubblica e privata. Sotto, commenti sessisti, volgari, violenti. Alcuni addirittura parlano di me dal vivo. Oggi sono schifata arrabbiata, delusa. Ma non posso tacere», scrive su Facebook.
Indignata anche Alessia Morani: «Denuncerò nelle prossime ore il sito del forum "Phica" che ha preso senza il mio consenso immagini dai miei social network. I commenti sono francamente inaccettabili e osceni e ledono la mia dignità di donna». Il sito Phica.eu è attivo dal 2005, vi si trovano foto di ragazze di tutti i tipi e nelle situazioni più varie: sedute al bar, all’uscita da scuola o in attesa alla fermata dell’autobus, in costume a bordo piscina, o in una città d’arte.
E sotto, i commenti raccapriccianti. Gli scatti più diffusi sono quelli al mare: ragazze che prendono il sole in topless o in altre situazioni private. Di recente anche alcune attrici e influencer hanno denunciato di aver trovato loro foto sul forum. Dopo il gruppo Facebook «Mia Moglie» in cui oltre 30.000 uomini pubblicavano foto intime delle consorti, spesso ignare, mostra ora di essere sempre più fiorente questo sottobosco web di pornografia non consensuale.
